"Вентспилс" и "Бреннбю" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

"Вентспилс" и "Бреннбю", несмотря на поражения в ответных матчах 1-го отборочного раунда Лиги Европы, прошли в следующую стадию турнира.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Теута" (Албания) – "Вентспилс" (Латвия) – 1:0 (0:0)
Гол: Каллаку, 48.
Судья: Папир (Израиль).
18 июля. Дуррес. Стадион "Niko Dovana".
Первый матч – 0:3.
"Интер" Т (Финляндия) – "Бреннбю" (Дания) – 2:0 (0:0)
Голы: Марккула, 52 (1:0). Валенчич, 56 (2:0).
Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).
18 июля. Турку. Стадион "Veritas".
Первый матч – 1:4.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/
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