"Вентспилс" и "Бреннбю" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

"Вентспилс" и "Бреннбю", несмотря на поражения в ответных матчах 1-го отборочного раунда Лиги Европы, прошли в следующую стадию турнира.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Теута" (Албания) – "Вентспилс" (Латвия) – 1:0 (0:0)

Гол: Каллаку, 48.

Судья: Папир (Израиль).

18 июля. Дуррес. Стадион "Niko Dovana".

Первый матч – 0:3.

"Интер" Т (Финляндия) – "Бреннбю" (Дания) – 2:0 (0:0)

Голы: Марккула, 52 (1:0). Валенчич, 56 (2:0).

Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).

18 июля. Турку. Стадион "Veritas".

Первый матч – 1:4.

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