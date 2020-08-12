Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Базеля» (4:1).

— Я мечтал сыграть в еврокубках, — приводит слова Бондаря официальный сайт УЕФА. — Я очень долго этого ждал и работал ради этого. Теперь нам предстоит сыграть с «Интером», игра будет очень тяжелой. Но мы — «Шахтер», и мы в состоянии победить любого.