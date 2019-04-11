"Валенсия" с Черышевым вырвала победу у "Вильярреала" в Лиге Европы

"Валенсия" обыграла "Вильярреал" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы - 3:1. Счет открыл Гонсалу Гедеш, добивший мяч в ворота после нереализованного пенальти Даниэлем Парехо. На 36-й минуте счет сравнял Санти Касорла, который с 11-метровой отметки не промахнулся. В добавленное ко второму тайму время сперва победный мяч провел Даниэль Васс, а затем Гонсалу Гедеш сделал дубль.

На 69-й минуте в составе "летучих мышей" появился экс-игрок "Вильярреала", хавбек сборной России Денис Черышев. Он отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом Гедеша.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы состоится 18 апреля.

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания) - 1:3 (1:1)

Голы: Гонсалу Гедеш, 6 (0:1). Касорла, 36 - с пенальти (1:1). Васс, 90+1 (1:2). Гонсалу Гедеш, 90+3 (1:3).

Нереализованный пенальти: Парехо, 6 (вратарь)

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар (Педраса, 80), Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Касорла, Иборра (Бакка, 67), Пабло Форнальс, Касерес (Морланес, 72), Чиквуэзе, Морено.

"Валенсия": Нету, Гарай, Ронкалья (Пиччини, 58), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Гамейро (Черышев, 69), Родриго, Гонсалу Гедеш, Торрес (Коклен, 61).

Предупреждения: Касорла, 28. Хосе Гайя, 40. Альваро Гонсалес, 63. Кинтилья, 84.

Судья: Оливер (Англия).

11 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

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