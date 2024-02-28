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28 февраля, 12:00

Лунев — о победе «Карабаха» над «Брагой» в Лиге Европы: «Чувствовал опустошение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболист Андрей Лунев
Андрей Лунев.
Фото Global Look Press

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, какие эмоции испытывал после прохода «Браги» (6:5 по сумме матчей) в играх за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

«Положительные эмоции, радость — атмосфера праздника. Заходило много разных людей. Но у меня лично — опустошение в физическом и эмоциональном плане, настолько устал», — цитирует Лунева «Чемпионат».

32-летний россиянин выступает за азербайджанский клуб с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 22 матча, пропустил 29 мячей и 7 раз отыграл на ноль.

Ранее Лунев играл за «Байер», «Зенит», «Уфу», «Сатурн», «Торпедо», «Калугу» и «Истру». В активе голкипера 7 матчей за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Андрей Лунев
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Карабах
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