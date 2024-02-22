«Карабах» Лунева по сумме двух матчей прошел «Брагу» в Лиге Европы, азербайджанцы дважды забили в меньшинстве

«Карабах» Лунева по сумме двух матчей прошел «Брагу» в Лиге Европы

«Карабах» дома уступил «Браге» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы — 2:3.

Первый матч завершился победой «Карабаха» со счетом 4:2. Азербайджанский клуб вышел в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей (6:5).

На 57-й минуте «Карабах» остался в меньшинстве вторую желтую карточку получил Эльвин Джафаргулиев.

Счет на 71-й минуте открыл полузащитник гостей Роджер Фернандеш. Через 12 минут Альваро Джало удвоил преимущество португальского клуба, что позволило перевести матч в дополнительное время.

На 102-й минуте забил бразильский защитник хозяев Матеус Силва. На 115-й минуте за гостей с пенальти отличился Симон Банза. Решающий гол «Карабаха» на 120+2-й минуте забил Нариман Ахунзаде.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В параллельном матче «Фрайбург» в дополнительное время обыграл «Ланс» (3:2) и также вышел в следующую стадию турнира.

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В 1/8 финала «Карабах» ждет «Байер», с которым он играл на групповом этапе турнира и которому проиграл обе встречи (0:1 и 1:5). Первая игра двухраундового противостояния состоится 7 марта, и аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ видят немецкий клуб абсолютным фаворитом встречи. На победу леверкузенцев предложено поставить с коэффициентом 1.40, что примерно 71% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.80 (21%), успех азербайджанского клуба — за 7.50 (8%).