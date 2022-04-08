В Италии оценили матчи Лиги Европы и Лиги конференций: Хайкин один из лучших, Миранчук не провалился

Приводим баллы, выставленные людям, связанным с Россией, за выступления в четверг в еврокубках.

В четверг норвежский «Буде-Глимт» уже по традиции победил дома в Лиге конференций «Рому» Жозе Моуринью. Правда, в первом четвертьфинальном матче счет стал 2:1, а не 6:1, как прошлой осенью в групповом турнире. Весь матч в составе скандинавского клуба провел российский голкипер Никита Хайкин. La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport поставили ему одни из самых высоких оценок в команде. Ведущее СМИ Италии дало Никите балл 6,5 — лишь автор победного гола Ветлесен получил оценку выше, 7,0. Corriere же посчитала, что Хайкин достоин 7,0 наравне с тем же Ветлесеном и Пеллегрино.

В то же время оба издания остались довольно низкого мнения о действиях экс-форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. Обе газеты посчитали узбекского нападающего виновным в том, что якобы он упустил из виду в своей штрафной Ветлесена в момент, когда тот забивал решающий мяч. В итоге Шомуродов получил всего по 5,0. Армянский полузащитник римлян Генрих Мхитарян, автор голевой передачи в составе «Ромы», имеет в активе 6,5 и от Gazzetta, и от Corriere.

В первом четвертьфинале Лиги Европы «Аталанта» сделала ничью (1:1) на выезде против немецкого «Лейпцига», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. По мнению La Gazzetta dello Sport, главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини переиграл оппонента — 7,0 против 6,5. Corriere dello Sport тоже посчитала, что «по очкам» Гасперини оказался чуть лучше Доменико — 6,5 против 6,0.

Российский же хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел на поле половину второго тайма, выйдя на замену. Оба издания оценили его игру на 6,0. Кроме Алексея такую же оценку получили от La Gazzetta dello Sport еще пять футболистов гостей. Краткий комментарий по Миранчуку звучит так: «Его выпустили глубоко на правый фланг. Ничего особенного не создал, но был конкретен в своих действиях и мало ошибался».