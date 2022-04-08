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Петер Гулачи: «Лейпциг» смог показать, что умеет отыгрываться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи прокомментировал ничью с «Аталантой» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Был отрезок во втором тайме, когда нам немного повезло, но мы играли с очень хорошей командой. Нам удалось показать свой класс. И что важно, мы смогли показать, что умеем отыгрываться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи.

Ответный матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет через неделю, 14 апреля, в Италии. Начало встречи в 19.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
Голы
Муриэль, 17 (0:1), Дзаппакоста, 58 (1:1)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 58
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Гвардиол (Хальстенберг, 73) Хенрикс (Мукьеле, 87) Анхелиньо Нкунку (Новоа, 87) Ольмо (Собослои, 73) Лаймер Кампль Андре Силва (Форсберг, 62)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 89) Копмайнерс Фройлер (Миранчук, 67) де Рон Пессина (Скальвини, 62) Пашалич (Бога, 62) Муриэль (Сапата, 62)
Предупреждения
Гвардиол 51’, Хальстенберг 85’  -  Паломино 3’
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0274-14da958f0793-e7785be62b7f-1000--%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-1-1-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F-%D0%B2-%D0%B
Петер Гулачи
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ФК Лейпциг
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