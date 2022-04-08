Петер Гулачи: «Лейпциг» смог показать, что умеет отыгрываться»

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи прокомментировал ничью с «Аталантой» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Был отрезок во втором тайме, когда нам немного повезло, но мы играли с очень хорошей командой. Нам удалось показать свой класс. И что важно, мы смогли показать, что умеем отыгрываться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи.

Ответный матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет через неделю, 14 апреля, в Италии. Начало встречи в 19.45 по московскому времени.