Полузащитник «Айнтрахта» назван игроком недели в Лиге Европы

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Полузащитник «Айнтрахт» Ансгар Кнауфф был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба турнира.

Хавбек эффектным дальним ударом поразил ворота «Барселоны» (1:1) в первом матче стадии 1/4 финала турнира.

Этот гол был признан лучшим голом недели в Лиге Европы.

Также на награду лучшему игроку претендовали голкипер Хуан Муссо («Аталанта»), полузащитник Танги Ндомбеле «(Лион») и нападающий Абель Руис («Бенфика»).