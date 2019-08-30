В ходе жеребьевки группового турнира Лиги Европы Эшли Коул неправильно назвал один из клубов
18:30
В пятницу 30 августа во время жеребьевки группового турнира Лиги Европы бывший защитник сборной Англии Эшли Коул допустил забавную ошибку.
Коул, достававший шары, перепутал «Эспаньол» с Испанией, однако Джорджо Маркетти быстро исправил ошибку, cообщает Marca.
«Эспаньол» попал в группу H, где сыграет с ЦСКА, «Лудогорцем» и «Ференцварошем».
Сергей Ребров, лучший клуб Болгарии и бывшая команда Корнеева и Галямина. С кем ЦСКА сыграет в Лиге Европы