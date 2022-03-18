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Сегодня, 11:52

В Госдуме выразили благодарность болельщикам «Црвены Звезды» за поддержку России

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил благодарность болельщикам сербской «Црвены Звезды», которые устроили политический перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс».

«Мы благодарны всему сербскому народу. Россия в свое время оказала поддержку Сербии. Они это помнят. И сейчас они выражают свою благодарность. В том числе и через сербских болельщиков», — сказал Свищев «СЭ».

Сербы развернули на трибунах огромные баннеры с перечислением военных конфликтов с 1950 года по настоящее время при участии США, а также строчку из песни Джона Леннона: «Все, что мы говорим, — это дайте миру шанс».

Трибуна фанатов &laquo;Црвены Звезды&raquo;. Болельщики «Црвены Звезды» провели акцию в поддержку России

Лига Европы УЕФА
ФК Рейнджерс
ФК Црвена Звезда
Дмитрий Свищев
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Болельщики «Црвены Звезды» провели акцию в поддержку России
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