Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 09:48

Идрисси — о матче с «Ромой»: «Не разделяю реакцию болельщиков на итоги жеребьевки. Надеюсь, возьмем реванш»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Фейеноорда» Уссама Идрисси поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги Европы против «Ромой».

«Я играл против «Ромы» два года назад, но я понимаю, что для «Фейеноорда» памятен финал прошлого года, который мы проиграли. Я не разделяю реакцию болельщиков на итоги жеребьевки, но могу их понять. Надеюсь, мы сможем взять реванш. Матчи будут непростыми, но у нас хорошая, сильная команда. В этом сезоне мы доказали, что можем выигрывать матчи сериями и стабильно играть на высоком уровне. У нас хорошие шансы пройти дальше. Я не особо смотрю итальянский футбол. Но, конечно, я знаю несколько имен. У «Ромы» классные игроки. Они могут похвастать впечатляющей карьерой. Как и их тренер», — приводит слова Идрисси пресс-служба УЕФА.

Матч «Фейеноорд» — «Рома» состоится сегодня, 13 апреля, начало — 19.45 мск.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Фейеноорд
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
«Гагарин обладал фантастическим обаянием. На уровне гипноза». Истории ко Дню космонавтики
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» и другие матчи 1/4 финала

Главный тренер «Севильи» Мендилибар: «С уважением относимся к сопернику, но «МЮ» тоже будет нас уважать»
Новости
RSS RSS
Все новости