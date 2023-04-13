Идрисси — о матче с «Ромой»: «Не разделяю реакцию болельщиков на итоги жеребьевки. Надеюсь, возьмем реванш»

Нападающий «Фейеноорда» Уссама Идрисси поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги Европы против «Ромой».

«Я играл против «Ромы» два года назад, но я понимаю, что для «Фейеноорда» памятен финал прошлого года, который мы проиграли. Я не разделяю реакцию болельщиков на итоги жеребьевки, но могу их понять. Надеюсь, мы сможем взять реванш. Матчи будут непростыми, но у нас хорошая, сильная команда. В этом сезоне мы доказали, что можем выигрывать матчи сериями и стабильно играть на высоком уровне. У нас хорошие шансы пройти дальше. Я не особо смотрю итальянский футбол. Но, конечно, я знаю несколько имен. У «Ромы» классные игроки. Они могут похвастать впечатляющей карьерой. Как и их тренер», — приводит слова Идрисси пресс-служба УЕФА.

Матч «Фейеноорд» — «Рома» состоится сегодня, 13 апреля, начало — 19.45 мск.