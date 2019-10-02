Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в преддверии выездного матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с АЗ пожаловался на газон стадиона «Карс Джинс». Клуб из Алкмаара переехал на арену в Гаагу после того, как крыша его домашнего стадиона обрушилась в августе.

— Я немало удивлен, что они выбрали именно этот стадион в качестве временно домашнего, — приводит слова норвежца Daily Mail. — Поле стадиона в Гааге — одно из худших, которое я видел когда-либо. На нем играть небезопасно, и в том числе по этой причине я оставил Погба дома. Одно дело, когда ты живешь в Норвегии, где в марте, ноябре и декабре играть проблематично. Но здесь — Голландия, и поэтому я сильно удивлен. Ощущение, что это не газон, а жесткий ковер, на нем нужно беречь колени.

Игра АЗ — «МЮ» начнется 3 октября в 19:55. Англичане занимают 1-е место в группе с 3 очками, у голландцев на два балла меньше.