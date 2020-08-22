УЕФА поменял гол Диегу Карлоса на автогол Лукаку

УЕФА записал третий гол в ворота «Интера» в финале Лиги Европы против «Севильи» (2:3) на счет форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку.

Изначально в официальном протоколе матча было указано, что автором победного для испанской команды мяча являлся защитник андалусийцев Диегу Карлос, однако позднее в протоколе были произведены изменения.

Теперь мяч записан как автогол, а его автор — нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. На 74-й минуте матча Диегу Карлос пробил по воротам «нерадзурри» через себя, а бельгиец срезал его в свои ворота. Этот гол принес «Севилье» шестую победу в финалах Кубка УЕФА и Лиги Европы.