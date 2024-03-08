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8 марта, 02:38

Голы Нуньеса, Обамеянга, Райндерса и Доудера претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 7 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала.

В голосовании участвуют голы, которые забили Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Тиджани Райндерс («Милан») и Давид Доудера («Славия»).

Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА

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Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Славия (Прага)
Дарвин Нуньес
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