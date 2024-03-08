Голы Нуньеса, Обамеянга, Райндерса и Доудера претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 7 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала.
В голосовании участвуют голы, которые забили Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Тиджани Райндерс («Милан») и Давид Доудера («Славия»).
Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА
Новости