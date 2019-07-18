УЕФА исключил "Мехелен" из Лиги Европы сезона-2019/20

УЕФА отстранил обладателя Кубка Бельгии "Мехелен" от участия в групповом турнире Лиги Европы сезона-2019/20. Как сообщает пресс-служба союза, организация отменила собственное решение и заменит бельгийскую команду в турнире.

Сначала Королевская бельгийская футбольная ассоциация дисквалифицировала "Мехелен" за участие в договорных матчах чемпионата страны. УЕФА провел собственное расследование и 15 июля принял решение о допуске команды на турнир. Но 17 июля Бельгийский спортивный арбитражный суд подтвердил дисциплинарное наказание "Мехелена" от федерации, после чего УЕФА снова открыл дело в отношении клуба.

Еврокубки: сезон-2019/2020. Вся информация