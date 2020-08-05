Тренер «Вольфсбурга» считает «Шахтер» фаворитом противостояния в Лиге Европы

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера»? отметил, что украинская команда является фаворитом противостояния. В первой встрече дончане выиграли 2:1.

— «Шахтер» сейчас находится в более выгодном положении, чем мы. Для прохода в следующий этап нам нужно забивать, как минимум, два гола. Мы ожидаем, что «Шахтер» будет играть на столь же высоком уровне, как и в прошлый раз. Тем не менее, хочу отметить, что шансы на общий успех у нас сохраняются.