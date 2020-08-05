Тренер «Вольфсбурга» считает «Шахтер» фаворитом противостояния в Лиге Европы
Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера»? отметил, что украинская команда является фаворитом противостояния. В первой встрече дончане выиграли 2:1.
— «Шахтер» сейчас находится в более выгодном положении, чем мы. Для прохода в следующий этап нам нужно забивать, как минимум, два гола. Мы ожидаем, что «Шахтер» будет играть на столь же высоком уровне, как и в прошлый раз. Тем не менее, хочу отметить, что шансы на общий успех у нас сохраняются.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/025f-1000e06678d4-2788d15e34a5-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%