Тренер «Шахтера» Каштру считает несправедливым результат матча с «Ромой»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:3).

«Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты, — цитирует специалиста Tribuna.com 12 марта. — Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но «Рома» убила игру за четыре минуты. Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток.

На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные четыре минуты. Результат очень несправедлив. Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить».

Ответная игра состоится 18 марта.