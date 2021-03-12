Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Олимпиакосом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после матча с «Олимпиакосом» (3:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы дали соперникам возможность забить, но в целом ощущения очень позитивные, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 12 марта. — Нам нужно перестать ошибаться. Речь идет об игре с мячом: нужно понимать, когда ты можешь действовать. Вероятно, сегодня у нас был один из лучших моментов в нынешнем сезоне с точки зрения того, как мы атаковали пространство и взаимодействовали друг с другом».

Ответная игра состоится 18 марта.