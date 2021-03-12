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«Тоттенхэм» дома обыграл загребское «Динамо»

00:52

«Тоттенхэм» выиграл у загребского «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Динамо З» (Хорватия) — 2:0 (1:0)

Голы: Кейн, 25 (1:0). Кейн, 70 (2:0).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Бэйл, 64), Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64), Ламела (Бергвайн, 64), Кейн (Винисиус, 84).

«Динамо З»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Ристовски, Лауритсен, Адеми (Франьич, 90), Иванушец, Маер (Кастрати, 64), Якич, Петкович (Гавранович, 78), Оршич (Атьемвен, 64).

Предупреждения: Дайер, 45+1. Адеми, 68. Иванушец, 77. Санчес, 79. Хейбьерг, 85. Ристовски, 87.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

11 марта. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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