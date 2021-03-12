«Тоттенхэм» дома обыграл загребское «Динамо»
«Тоттенхэм» выиграл у загребского «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:0).
Лига Европы
1/8 финала
Первый матч
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Динамо З» (Хорватия) — 2:0 (1:0)
Голы: Кейн, 25 (1:0). Кейн, 70 (2:0).
«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Бэйл, 64), Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64), Ламела (Бергвайн, 64), Кейн (Винисиус, 84).
«Динамо З»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Ристовски, Лауритсен, Адеми (Франьич, 90), Иванушец, Маер (Кастрати, 64), Якич, Петкович (Гавранович, 78), Оршич (Атьемвен, 64).
Предупреждения: Дайер, 45+1. Адеми, 68. Иванушец, 77. Санчес, 79. Хейбьерг, 85. Ристовски, 87.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
11 марта. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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