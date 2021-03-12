«Рома» обыграла «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» победила «Шахтер» (3:0).

В составе хозяев голы забивали Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави и Джанлука Манчини. Ответный матч состоится в Киеве 18 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 3:0 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 23 (1:0). Эль-Шаарави, 73 (2:0). Манчини, 77 (3:0).

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Бруну Перес, 79), Карсдорп, Манчини, Кумбулла, Мхитарян (Майораль, 35), Кристанте, Пеллегрини (Перес, 78), Диавара (Роджер Ибаньес, 79), Вильяр, Педро (Эль-Шаарави, 62).

«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Матвиенко, Додо, Витао, Тайсон (Соломон, 80), Патрик (Судаков, 79), Марлос (Коноплянка, 88), Майкон, Тете (Маркос Антониу, 88), Мораэс (Дентинью, 76).

Предупреждения: Кумбулла, 55. Патрик, 58. Майкон, 73. Тайсон, 74. Манчини, 83.

Судья: Диаш (Португалия).

11 марта. Рим. Стадион Олимпийский.