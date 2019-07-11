Тбилисское "Динамо" забило 6 голов андоррскому клубу в Лиге Европы

"Динамо" Тбилиси разгромило андоррский "Энгордани" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 6:0. Грузинский клуб вывел на поле с капитанской повязкой бывший футболист ряда российских клубов Гуджа Рухаиа, а один гол забил воспитанник "Локомотива" Нодар Кавтарадзе.

Ответные матчи состоятся 18 июля.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Академия Пандев" (Македония) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – 0:3 (0:2)

Голы: Хаджич, 12 (0:1). Мандич, 28 (0:2). Говедарица, 55 (0:3).

"Бранн" (Норвегия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – 2:2 (2:1)

Голы: Тенисте, 12 (1:0). Лопеш, 34 (1:1). Бериша, 36 – с пенальти (2:1). Лопеш, 90+4 (2:2).

"Бреннбю" (Дания) – "Интер" Т (Финляндия) – 4:1 (1:1)

Голы: Вильчек, 5 (1:0). Фурухольм, 20 (1:1). Вильчек, 67 (2:1). Тибблинг, 71 (3:1). Фискер, 78 (4:1).

"Дебрецен" (Венгрия) – "Кукеши" (Албания) – 3:0 (0:0)

Голы: Гарба, 54 (1:0). Варга, 77 (2:0). Варга, 83 (3:0).

"Динамо" Тб (Грузия) – "Энгордани" (Андорра) – 6:0 (2:0)

Голы: Нинуа, 6 (1:0). Кухианидзе, 21 (2:0). Кавтарадзе, 61 (3:0). Куталия, 69 – с пенальти (4:0). Кухианидзе, 72 (5:0). Зария, 80 (6:0).