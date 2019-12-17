Тарас Степаненко: «Удивился, что «Бенфика» оставила «Зенит» без еврокубков»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что он думает о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Его команде предстоит сыграть с «Бенфикой». Португальский клуб занял третье место в своей группе Лиги чемпионов благодаря победе над «Зенитом» (3:0).

— Смотрел жеребьевку в прямом эфире. Ожидал, что будет или «Мальме», или «Гент», — цитирует Степананко официальный сайт «Шахтера». — Очень не хотел «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Остальные команды в принципе равны, со всеми можно играть и добиваться результата. Попался достойный соперник. Сезон «Бенфика» начала не очень хорошо, судя по результатам, но к зиме набрала форму и победила «Зенит» 3:0. Я удивлялся, как «Зенит», который практически обеспечил себе Лигу чемпионов, остался вообще без еврокубков, проиграв «Бенфике» на выезде 3:0?! Это говорит о том, что наш оппонент достойный, с хорошим атакующим потенциалом. Будем готовиться к серьезным матчам. Проблема, что мы стартуем с предсезонных сборов, у нас не будет официальных игр. «Бенфика» в этом плане предстанет более готовой.

Матчи пройдут 20 и 27 февраля.