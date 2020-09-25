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«Стяуа» после поражения в Лиге Европы решил избавиться от двух игроков, купленных за день до игры

02:36
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Владелец «Стяуа» Георге Бекали после поражения от «Слована» в квалификации Лиги Европы (0:2) решил продать двух нападающих, утверждает GSP. Румынский клуб хочет расстаться с Давидом Каяду и Гораном Карановичем, которые были куплены 24 сентября у «Германштадта».

Стоит отметить, что оба игрока выходили на поле в матче со «Слованом». Каранович был заменен уже на 10-й минуте, а Каяду отыграл весь матч.

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