«Стяуа» после поражения в Лиге Европы решил избавиться от двух игроков, купленных за день до игры

Владелец «Стяуа» Георге Бекали после поражения от «Слована» в квалификации Лиги Европы (0:2) решил продать двух нападающих, утверждает GSP. Румынский клуб хочет расстаться с Давидом Каяду и Гораном Карановичем, которые были куплены 24 сентября у «Германштадта».

Стоит отметить, что оба игрока выходили на поле в матче со «Слованом». Каранович был заменен уже на 10-й минуте, а Каяду отыграл весь матч.