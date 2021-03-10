Степаненко: «Против «Интера» «Шахтер» больше оборонялся. С «Ромой» все будет по-другому»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча пройдет 11 марта в Риме.

«Я ожидаю напряженного, интересного матча между двумя командами, которые любят играть в футбол. Они любят атаковать, и это будет для нас преимуществом. Это правда, что в матчах с «Интером» в Лиге чемпионов мы больше оборонялись, но «Шахтер» был в особой ситуации. Было много игроков после коронавируса, в том числе и я. На этот раз все будет по-другому», — приводит слова Степаненко Il Corriere dello Sport.