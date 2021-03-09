Рэшфорд, скорее всего, не сыграет с «Миланом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, скорее всего, не примет участия в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана», сообщает Football Italia. Форвард получил травму голеностопа в дерби с «Манчестер Сити» (2:0). Он еще пройдет дополнительное медобследование, но велика вероятность, что он не успеет восстановиться.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» состоится на «Олд Траффорд» 11 марта, начало — в 20.55 по московскому времени.