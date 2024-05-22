Стали известны стадионы, на которых пройдет финал Лиги Европы в 2025 и 2026 годах

Финал Лиги Европы в сезоне-2025/26 пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк», сообщает официальный сайт УЕФА.

Решение о проведении матча на этой арене было принято на заседании исполкома УЕФА в среду, 22 мая, в Дублине (Ирландия).

Финал турнира в 2027 году состоится во Франкфурте на стадионе «Дойче банк Парк».

В нынешнем сезоне финал Лиги Европы состоится в Ирландии на стадионе «Авива». В решающем матче встретятся «Аталанта» и «Байер» 22 мая.

Финал Лиги Европы в сезоне-2024/25 пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).