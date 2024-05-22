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Сегодня, 17:07

Балахнин о финале Лиги Европы: «Буду болеть за «Байер». Команда показывает интересный футбол»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».

«Я думаю, что в таких играх, когда играют такие достойные команды, нет фаворита. На мой взгляд, только условные фавориты могут быть, но не явные. Шансы в таких матчах равны у всех.

Я буду болеть за «Байер». Потому что команда показывает интересный футбол. У «Байера» есть чему поучиться другим клубам», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

 
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Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
Сергей Балахнин
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