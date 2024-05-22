Канчельскис оценил шансы Миранчука сыграть в финале Лиги Европы против «Байера»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука сыграть в финале Лиги Европы против «Байера».

«Миранчук здорово играет в «Аталанте». Я думаю, что ему дадут шанс в финале. Алексей всегда здорово выходил на замену, вливался в игру, отдавал и забивал. Я надеюсь, что выпустят. Он многое сделал для команды. Будем надеяться, что он выйдет и «Аталанта» победит», — приводит слова Канчельскиса Vprognoze.ru.

Игра состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) и начнется в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 40 матчах «Аталанты» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативными передачами.