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«Спортинг» на последних минутах избежал поражения от «Мидтьюлланна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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16 февраля. «Спортинг» — «Мидтьюлланн» — 1:1.
Фото Reuters

«Спортинг» сыграл вничью с «Мидтьюлланном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 1:1. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

На 77-й минуте гол забил египетский полузащитник Имам Ашур. Он воспользовался ошибкой вратаря лиссабонцев Адана и в касание отправил мяч в ворота. «Спортингу» удалось уйти от поражения лишь в концовке — на 4-й добавленной минуте гол забил защитник Себастьян Коатес.

Ответная игра состоится в Дании через неделю — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
1:1
Мидтьюлланн
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Лига Европы УЕФА
ФК Мидтьюлланн
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
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