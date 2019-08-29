«Спартак» дома принимает «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Нападающий Рикарду Орта забил гол на 3-й компенсированной минуте первого тайма.

Полузащитник красно-белых Роман Зобнин отдал неудачный пас на Резиуана Мирзова, после чего последний потерял мяч. Португальцы в быстрой атаке дошли до штрафной площади москвичей. Орта нанес удар, и мяч рикошетом от ноги защитника «Спартака» Самюэля Жиго залетел в ворота Александра Максименко.

«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча