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7 марта, 22:39

«Ливерпуль» и «Рома» одержали разгромные победы в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы

Алина Савинова
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Игроки «Ливерпуля».
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде одержал крупную победу над «Спартой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 5:1.

Счет на 6-й минуте матча открыл полузащитник гостей Алексис Макаллистер, который реализовал пенальти. Также у «красных» отличились Дарвин Нуньес, оформивший дубль (25-я и 45+3-я минуты), Луис Диас (53-я) и Доминик Собослаи (90+4-я). Конор Брэдли во втором тайме забил гол в свои ворота.

В другом матче дня «Рома» разгромила «Брайтон» со счетом 4:0. За команду из Рима забивали Пауло Дибала, Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и Брайан Кристанте.

Ответные матчи между командами пройдут 14 марта.

Лига Европы. 1/8 финала
07 мар, 20:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
1:5
Ливерпуль
Лига Европы. 1/8 финала
07 мар, 20:45. Olimpico (Рим)
Рома
4:0
Брайтон
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Рома
ФК Спарта (Прага)
3
1
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