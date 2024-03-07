«Ливерпуль» и «Рома» одержали разгромные победы в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы

«Ливерпуль» на выезде одержал крупную победу над «Спартой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 5:1.

Счет на 6-й минуте матча открыл полузащитник гостей Алексис Макаллистер, который реализовал пенальти. Также у «красных» отличились Дарвин Нуньес, оформивший дубль (25-я и 45+3-я минуты), Луис Диас (53-я) и Доминик Собослаи (90+4-я). Конор Брэдли во втором тайме забил гол в свои ворота.

В другом матче дня «Рома» разгромила «Брайтон» со счетом 4:0. За команду из Рима забивали Пауло Дибала, Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и Брайан Кристанте.

Ответные матчи между командами пройдут 14 марта.