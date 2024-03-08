Клопп — об игроках «Спарты»: «Вы хотите, чтобы я взял их в отпуск?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп шуткой ответил на вопрос о том, стал бы он подписывать кого-то из игроков «Спарты».

«Я ухожу в отставку летом. Вы хотите, чтобы я взял их в отпуск?» — сказал тренер.

7 марта «Ливерпуль» одержал крупную победу над пражским клубом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (5:1). Ответная игра между командами пройдет 14 марта.

В январе Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после завершения текущего сезона. На данный момент его команда лидирует в турнирной таблице АПЛ с 63 очками.