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8 марта, 00:37

Клопп — об игроках «Спарты»: «Вы хотите, чтобы я взял их в отпуск?»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп шуткой ответил на вопрос о том, стал бы он подписывать кого-то из игроков «Спарты».

«Я ухожу в отставку летом. Вы хотите, чтобы я взял их в отпуск?» — сказал тренер.

7 марта «Ливерпуль» одержал крупную победу над пражским клубом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (5:1). Ответная игра между командами пройдет 14 марта.

В январе Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после завершения текущего сезона. На данный момент его команда лидирует в турнирной таблице АПЛ с 63 очками.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/liverpool-jurgen-klopp-sparta-prague-europa-league-holiday-retire/bltb6a100190e77d8d7#cs96c0ba6108200ed1
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Спарта (Прага)
Юрген Клопп
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