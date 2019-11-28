Собери крутой «экспресс» на матчи «Краснодара», ЦСКА и «Арсенала»

В четверг, 28 ноября, пройдут предпоследние матчи группового этапа Лиги Европы. «Краснодар» постарается дома обыграть «Базель», ЦСКА — взять реванш у «Лудогорца», а «Арсенал» проверит резерв игрой против «Айнтрахта». Соберем интересный «экспресс» с помощью БК «Лига Ставок».

«Краснодар» — «Базель»: обе забьют за 1,65

Для продолжения борьбы за выход в плей-офф «быкам» нужна домашняя победа над почти решившим свои проблемы лидером группы. Едва ли можно сомневаться, что веселая атака команды Мурада Мусаева соорудит как минимум один гол. Правда, большие проблемы возникнут и с тем, чтобы не пропустить. Ведь голевые навыки «Базеля» российские болельщики смогли оценить в сентябрьской встрече. Если кто забыл, после 90 минут на табло было 0:5 не в пользу российского клуба.

Начало матча: 18.50 (мск)

Стадион: «Арена Краснодар»

ЦСКА — «Лудогорец»: «Тотал» меньше 3,0 за 1,45

ЦСКА в этом сезоне поразительно тяжело даются забитые мячи. За последние два месяца армейцы только в одном официальном матче отличились больше одного раза, трижды огорчив «Сочи» (правда, и пропустили тогда дважды). «Лудогорец», побеждая всех подряд в Болгарии, тоже не балует результативностью. Поэтому ждем типичную низовую встречу.

Начало матча: 20.55 (мск)

Стадион: «ВЭБ Арена»

«Арсенал» — «Айнтрахт» Ф: гости не проиграют за 1,90.

«Арсенал», находящийся в кризисе, практически решил вопрос выхода в плей-офф и наверняка выставит на матч с немцами полурезервный состав. «Айнтрахту» же, напротив, очень нужны очки, что заставит франкфуртцев играть исключительно на победу.

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Эмирейтс»

Общий коэффициент «экспресса»: 4,55

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