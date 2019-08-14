"Слован" и "Линфилд" вышли в 4-й отборочный раунд Лиги Европы

"Слован" переиграл "Дандолк" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1). Также в следующую стадию вышел "Линфилд", обыгравший "Сутьеску" (3:2).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Дандолк" (Ирландия) – "Слован Бр" (Словакия) – 1:3 (0:2)

Голы: Рафаэл Ратау, 12 (0:1). Чаврич, 33 (0:2). Даффи, 70 (1:2). Даниел, 90+3 (1:3).

Предупреждения: Макилини, 66. Шилдс, 71.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

Дублин. Стадион "Талла".

Первый матч – 0:1.

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Сутьеска" (Черногория) – 3:2 (2:1)

Голы: Стаффорд, 7 (1:0). Божович, 15 (1:1). Лейвери, 18 (2:1). Божович, 61 (2:2). Кларк, 76 (3:2).

Предупреждение: Шофранац, 34.

Удаление: Шофранац (С), 36.

Судья: Зелинка (Чехия).

Белфаст. Стадион "Уиндзор Парк".

Первый матч – 2:1.