«Арсенал» на выезде разгромил «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Арсенал» одержал гостевую победу над пражской «Славией» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы со счетом 4:0. Английская команда вышла в полуфинал турнира — в первом матче была зафиксирована ничья 1:1.

Голы у лондонского клуба забили Николя Пепе (18-я минута), Александр Ляказетт (21-я — с пенальти и 77-я) и Букайо Сака (24-я).

В полуфинале «Арсенал» сыграет с испанским «Вильярреалом», который по сумме двух матчей прошел загребское «Динамо» (1:0, 2:1).

Полуфинальные встречи пройдут 29 апреля и 6 мая.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Славия Пр» (Чехия) — «Арсенал» (Англия) — 0:4 (0:3)

Голы: Пепе, 18 (0:1). Ляказетт, 21 — с пенальти (0:2). Сака, 24 (0:3). Ляказетт, 77 (0:4).

«Славия Пр»: Коларж, Голеш, Боржил (Масопуст, 46), Зима, Ба (Лингр, 46), Станчу (Оскар Дорли, 46), Громада (Вишински, 46), Шевчик, Олайинка, Кухта (Тецл, 71), Провод.

«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс, Холдинг, Джака, Себальос, Партей (Седрик Суариш, 78), Смит-Роу (Эль-Нени, 67), Сака (Нкетиа, 78), Ляказетт (Мартинелли, 78), Пепе (Балоган, 88).

Предупреждения: Громада, 20. Олайинка, 64. Мартинелли, 82.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

15 апреля. Прага. Стадион «Синобо».

Первый матч — 1:1.