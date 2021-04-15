Форвард «Арсенала» Обамеянг заразился малярией после матчей за сборную Габона

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который попал в больницу после возвращения из сборной Габона, подтвердил, что он заразился малярией.

«Привет, ребята, спасибо за все сообщения и звонки. К сожалению, несколько недель назад я заразился малярией, когда находился в расположении сборной Габона. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но уже чувствую себя намного лучше с каждым днем благодаря отличным докторам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус. Я не чувствовал себя хорошо последние пару недель, но скоро вернусь сильнее, чем когда-либо! Буду смотреть на моих партнеров по команде сейчас, это огромная игра для нас!» — написал в Instagram Обамеянг.

25 марта 31-летний нападающий принял участие в матче квалификации Кубка Африканских наций против сборной ДР Конго (3:0).

15 апреля «Арсенал» играет в гостях с пражской «Славией» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.