«Серветт» сыграет с «Шерифом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы в четверг, 9 ноября. Игра пройдет на стадионе «Стад де Женев» в Женеве (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Серветт» — «Шериф» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 20.40 мск.

В группе G обе команды набрали одинаковое количество очков — по 1. Команда из Швейцарии опережает молдавский клуб по дополнительным показателям и занимает третью строчку в квартете. Желто-черные располагаются на последнем месте.

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры