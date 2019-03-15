Сергей Семак: "Дзюба не играл из-за проблем со здоровьем, Барриос заменен по тем же причинам"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в ответном матче Лиги Европы с "Вильярреалом"​ (1:2) отметил, что степень тяжести травм трех футболистов пока не определена, передает спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– В первом тайме постарались активно начать матч, что и сделали, - сказал Семак. - Но затем дали сопернику забить мяч. Вряд ли что-то кардинально поменялось во втором тайме. Старались забить мяч, но, к сожалению, завершили матч поражением.

– Что с Луневым? А также почему в заявку не попал Дзюба? Сыграют ли они со "Спартаком"?

– У Дзюбы проблема возникла после матча с "Уфой". Он не принял участие в игре по медицинским показателям. По той же причине был заменен Барриос – из-за проблем со здоровьем. По Луневу пока тоже не могу сказать. Думаю, только завтра поймем степень повреждения всех троих.