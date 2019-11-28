Сергей Матвеев: «Эпизод с удалением Ари разберем внутри коллектива»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Базеля» (1:0). Он прокомментировал удаление автора единственного гола в матче Ари.

— Наверное, эмоции его немного захлестнули, что скрасило нашу победу не в лучшую сторону, такое бывает, — цитирует Матвеева ТАСС. — Он сам понимает, что перебрал с эмоциями, матч стал преобладать стычками с обеих сторон, — сказал Матвеев. — Это наше клубное дело, мы рассмотрим это внутри коллектива. У нас есть Маркус Берг и Иван Игнатьев, они тоже забивают и показывают качественную игру.

«Краснодар» набрал девять очков и на данный момент занимает третье место в группе С.