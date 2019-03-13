Себастьян Дриусси: "Зенит" приехал в Вильярреал, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" подчеркнул, что команда нацелена на победу.

– "Зениту" нужно забить, и мы приехали с целью пройти в следующий раунд Лиги Европы. Это футбол, может произойти все что угодно. Что и показал вторничный матч "Атлетико" с "Ювентусом". Нам нужен показать менталитет победителей на протяжении 90 минут и полностью сконцентрироваться на завтрашней победе.

– Удивил ли вас "Вильярреал" в первом матче?

– Результат первого матча – последствия наших ошибок. "Вильярреал" отлично оборонялся, а нам нужно атаковать и прессинговать. (Гоша Чернов)