Щенсны: «Мне было трудно дышать и стало страшно, но сейчас все в порядке»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны после матча 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» (1:0) рассказал о своем самочувствии. Поляка заменили в конце первого тайм на Маттиа Перина.

«Я в порядке, немного беспокоюсь, но сделали все требуемые проверки, все в порядке. Правда в том, что видел, как Перин хорошо работает на тренировке, и устал (смеется).

Я был в слезах, мне было трудно дышать и стало страшно, но сейчас мне намного лучше. Я также похвалил Маттиа, потому что он золотой мальчик. У нас хорошая группа вратарей. Я действительно доволен», — цитирует Pazzi di Fanta Щенсны.