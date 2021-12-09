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Руй Витория: «Наша цель, как я уже сказал — выиграть следующий матч»

Руй Витория рассказал о целях «Спартака» на плей-офф Лиги Европы
9 декабря, 23:45
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о целях команды на плей-офф Лиги Европы и поблагодарил болельщиков за поддержку в решающем матче группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

— На что Спартак может рассчитывать в плей-офф ЛЕ, если вокруг клуба и команды все будет спокойно?

— Мы будем продолжать работу. Наша цель, как я уже сказал — выиграть следующий матч. Следующий будет в Сочи. Отдельно хочу поблагодарить фанатов Спартака — особенно тех, кто сегодня приехал в Польшу. Конечно, их было немного в сравнении с хозяевами, но тем ценнее их поддержка в другой стране.

Меня вчера спросили о публикации в моем инстаграме с высказываниями фанатов. И сейчас я еще раз благодарю всех их за поддержку.

«Спартак» благодаря этой победе занял первое место в квартете. Красно-белые напрямую пробились в 1/8 финала турнира. «Спартак» узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы 25 февраля.

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Артем Калинин все материалы автора

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