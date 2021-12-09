Руй Витория рассказал, как «Спартаку» удалось занять первое место в группе

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Легией» (1:0) рассказал, как его команда стал первой в группе.

— Мало кто верил, что «Спартак» не только выйдет из группы, но еще и займет первое место. Расскажите, как вам это удалось? К тому же, «Спартак» не проиграл ни одного матча в гостях.

— С 2015 года я и мой штаб выходили в плей-офф еврокубков и азиатских кубков. Мы понимаем, как работают эти лиги, эти системы. Игроки принимают этот вызов. Может быть, мы и были аутсайдерами, но прекрасно понимали, что нужно сделать и готовились к матчам. Мы пропустили от «Легии» на последней минуте дома, мы забили три гола «Лестеру». У нас был сложный период: до середины декабря мы играем 26 матчей. И даже несмотря на все проблемы с травмами и карточками, мы достигли этого. Хочу поздравить всех вас и тех, кто находится в раздевалке. Так же отдельно скажу спасибо тем, кто поспособствовал этому успеху — они поймут, о ком я.

«Спартак» выиграл группу с десятью очками в активе.