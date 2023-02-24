«Рома» переиграла «Зальцбург» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Рома» одержала победу над «Зальцбургом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

На 33-й минуте Андреа Белотти открыл счет, а через 7 минут Пауло Дибала удовил преимущество. Во второй половине голов забито не было.

В первой встрече австрийская команда выиграла с минимальным счетом, поэтому дальше прошел римский клуб. Соперник «Ромы» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.