«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Барселоной» в плей-офф Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Барселону» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 18-й минуте встречи нападающий каталонцев Роберт Левандовски открыл счет, реализовав пенальти. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва бразильский полузащитник Фред сравнял счет, а на 73-й минуте его соотечественник Антони забил победный гол.

В первом матче команды не выявили победителя — 2:2, поэтому английский клуб вышел в следущую стадию. Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.