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Билялетдинов: «Хочется, чтобы Миранчук появился на поле и помог «Аталанте» победить в финале Лиги Европы»

Владислав Корегин
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Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».

«Хочется, чтобы Миранчук появился на поле и помог «Аталанте» выиграть. Буду в этом матче болеть за итальянцев, хотя обычно сохраняю нейтралитет, когда встречаются клубы. «Байер» делает фаворитом его «пиковое» состояние. Они уже прошли те спады, когда «вытаскивали» матчи, забивая голы на последних минутах. Но «Аталанте» есть чем ответить, там тоже сильный тренер. Интересный будет матч», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

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Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия). Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром матча был назначен Иштван Ковач из Румынии.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Ринат Билялетдинов
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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