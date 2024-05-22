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Сегодня, 20:59

«Аталанта» — «Байер»: Миранчук остался в запасе на финал Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Аталанта» и «Байер» огласили стартовые составы на финальный матч Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 22 мая, в Дублине. Начало — в 22.00 мск.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнет встречу в запасе.

Стартовые составы:

«Аталанта»: Хуан Муссо, Сеад Колашинац, Берат Джимсити, Исак Хин, Давиде Дзаппакоста, Эдерсон, Адемола Лукмен, Маттео Руджери, Тен Копмейнерс, Шарль де Кетеларе, Джанлука Скамакка.

«Байер»: Матей Коварж, Эдмонд Тапсоба, Джонатан Та, Пьеро Инкапье, Алехандро Гримальдо, Гранит Джака, Эсекиэль Паласиос, Йосип Станишич, Джереми Фримпонг, Флориан Виртц, Амине Адли.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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