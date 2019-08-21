Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Рикарду Са Пинту: «Шюррле, Бакаев, Понсе — очень хорошие игроки»

14:31
Теги:

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Спартака», передает из Браги спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— На ваш взгляд, какие у «Спартака» сильные и слабые стороны?

— Я бы хотел говорить о сильных сторонах. Это очень сбалансированная команда — как в защите, так и в атаке. Много хороших футболистов во всех линиях, есть качественные игроки с опытом. «Спартак» силен коллективной игрой, контратаками. Команда ждет ошибок своего противника. В первой фазе атак команда действует просто: вратарь обычно пытается пнуть мяч далеко. Надо быть осторожными со «Спартаком», организованными, агрессивно играть в защите и не давать пространства футболистам впереди. Шюррле, Бакаев и Понсе — очень хорошие игроки. И не только они — другие тоже.

Опрос

проголосовало: 16622
Все опросы
Попадет ли «Спартак» в группу Лиги Европы-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир