Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Спартака», передает из Браги спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— На ваш взгляд, какие у «Спартака» сильные и слабые стороны?

— Я бы хотел говорить о сильных сторонах. Это очень сбалансированная команда — как в защите, так и в атаке. Много хороших футболистов во всех линиях, есть качественные игроки с опытом. «Спартак» силен коллективной игрой, контратаками. Команда ждет ошибок своего противника. В первой фазе атак команда действует просто: вратарь обычно пытается пнуть мяч далеко. Надо быть осторожными со «Спартаком», организованными, агрессивно играть в защите и не давать пространства футболистам впереди. Шюррле, Бакаев и Понсе — очень хорошие игроки. И не только они — другие тоже.