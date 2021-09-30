«Реал Сосьедад» и «Монако» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы. Российский полузащитник гостей Александр Головин остался в запасе.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Субельдия, Муньос, Янузай, Субименди, Гевара, Мерино, Порту, Ойярсабаль.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Диоп, Диатта, Фофана, Кайю Энрике, Тшуамени, Жеан Лукас, Боаду.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.