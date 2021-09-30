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«Реал Сосьедад» — «Монако»: Головин остался в запасе

19:06
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» и «Монако» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы. Российский полузащитник гостей Александр Головин остался в запасе.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Субельдия, Муньос, Янузай, Субименди, Гевара, Мерино, Порту, Ойярсабаль.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Диоп, Диатта, Фофана, Кайю Энрике, Тшуамени, Жеан Лукас, Боаду.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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