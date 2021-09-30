«Реал Сосьедад» — «Монако»: Головин остался в запасе
19:06
«Реал Сосьедад» и «Монако» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы. Российский полузащитник гостей Александр Головин остался в запасе.
Our 1??1?? for #REALASM ? #UEL— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) September 30, 2021
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«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Субельдия, Муньос, Янузай, Субименди, Гевара, Мерино, Порту, Ойярсабаль.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Диоп, Диатта, Фофана, Кайю Энрике, Тшуамени, Жеан Лукас, Боаду.
Матч начнется в 19.45 по московскому времени.
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