Ларссон не попал в заявку «Спартака» на матч Лиги Европы с «Наполи»
18:51
Как ранее и сообщал «СЭ», форвард «Спартака» Джордан Ларссон пропускает матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи».
24-летний шведский футболист не попал в заявку красно-белых на игру против итальянской команды.
В текущем сезоне Ларссон провел 11 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдет в Неаполе (Италия), начало — в 19.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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