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Ларссон не попал в заявку «Спартака» на матч Лиги Европы с «Наполи»

18:51
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как ранее и сообщал «СЭ», форвард «Спартака» Джордан Ларссон пропускает матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи».

24-летний шведский футболист не попал в заявку красно-белых на игру против итальянской команды.

В текущем сезоне Ларссон провел 11 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдет в Неаполе (Италия), начало — в 19.45 по московскому времени.

Наполи — Спартак

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