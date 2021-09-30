Ларссон не попал в заявку «Спартака» на матч Лиги Европы с «Наполи»

Как ранее и сообщал «СЭ», форвард «Спартака» Джордан Ларссон пропускает матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи».

24-летний шведский футболист не попал в заявку красно-белых на игру против итальянской команды.

В текущем сезоне Ларссон провел 11 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдет в Неаполе (Италия), начало — в 19.45 по московскому времени.